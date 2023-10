BC israelense busca sustentar moeda em meio à incerteza do mercado

O Banco Central de Israel informou, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 9, que venderá até US$ 30 bilhões em divisas para moderar a volatilidade da moeda do país, o shekel israelense, após o início do conflito com o grupo Hamas, na Faixa de Gaza. No início do pregão desta segunda, o shekel caiu para uma mínima de quase oito anos em relação ao dólar americano. O BC israelense acrescentou ainda que também forneceria liquidez adicional de até US$ 15 bilhões, para "a continuação do bom funcionamento dos mercados". Fonte: Associated Press.