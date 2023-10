BoE: Se inflação ficar acima da meta por muito tempo, será necessário fazer mais, diz Mann

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Catherine Mann afirmou nesta segunda-feira, 9, que se a inflação do Reino Unido seguir acima da meta por muito tempo, será necessário fazer mais em relação à política monetária. Em evento da National Association for Business Economics (NABE), Mann destacou ainda que não deixará de fazer seu trabalho devido a preocupações em relação a riscos financeiros.

"Meu trabalho é fazer o que for necessário para levar a inflação à meta", afirmou a dirigente, destacando que possíveis choques futuros impulsionam um viés de alta para a pressão dos preços.