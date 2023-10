Reformas em 2023 permitiram que taxas do Brasil descolassem das internacionais, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 9, que as decisões tomadas no início do ano, como a realização de reformas, permitiram que as taxas do Brasil descolassem das internacionais. "O cenário no primeiro semestre, a gente assiste a uma descorrelação entre a evolução das taxas de juros de médio e longo prazo no Brasil e as taxas de juros internacionais, em especial as norte-americanas", afirmou, em reunião do Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

O ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda salientou que, mesmo antes de o Banco Central iniciar o seu ciclo de corte de juros, foi possível identificar que a curva de juros futura apresentou expectativas de queda.

Segundo ele, isso se deu por causa do ambiente de maior credibilidade, em função da apresentação - e depois aprovação - do arcabouço fiscal e da expectativa de uma maior eficiência do sistema tributário doméstico.

"Os senhores, mais do que ninguém, sabem que chamar o nosso sistema tributário de sistema é um elogio, pois ele não funciona como um sistema", afirmou Galípolo. "Ele funciona de maneira caótica." Por isso, de acordo com ele, melhorar o sistema aumentará a produtividade e deixará a indústria mais competitiva.

Explicação para a sociedade dos custos de cada decisão

O diretor de Política Monetária do Banco Central disse também que a equipe econômica deve explicar para a sociedade os custos de cada decisão que toma e, por isso, a comunicação é um tema fundamental. "O Ministério da Fazenda e o BC vêm tentando ser menos herméticos", afirmou.

De acordo com ele, o uso de jargões da área quase "interdita o debate econômico de maneira mais republicana e democrática". "Todo debate deve ser feito à luz do sol", disse, salientando que é preciso explicar para a sociedade as implicações de cada escolha tomada pelo governo e os trade-offs existentes para que a sociedade tenha clareza sobre o caminho que deseja tomar.