Ouro fecha em leve baixa, após CPI dos EUA apoiar dólar e juros dos Treasuries

O contrato futuro do ouro chegou a subir em parte do dia, mas terminou com baixa modesta, pressionado pelo dólar forte. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) superou a expectativa dos analistas, o que reforçou entre alguns deles a percepção de que ainda pode haver alta nos juros nos Estados Unidos neste ano.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,23%, em US$ 1.883,00 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Oanda comentou, em relatório a clientes, que o dado de inflação americano fortaleceu os juros dos Treasuries, que concorrem com o ouro como opção segura de investimento. Com isso, houve espaço para realização de lucros no mercado do metal, afirmou ela. De qualquer modo, a Oanda ainda vê perspectiva de tendência de alta para o ouro no curto prazo, diante da desaceleração econômica nos EUA e da incerteza global, também por riscos geopolíticos com o conflito entre Israel e o Hamas e seus desdobramentos.