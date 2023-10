Bolsas da Europa fecham em alta, diante da ausência de escalada nas tensões no Oriente Médio

As bolsas da Europa fecharam com ganhos nesta segunda-feira, 16, em meio a uma recuperação do apetite por risco ao longo do pregão, diante da ausência de escalada na guerra em Gaza, e após novos indicativos de que a economia dos Estados Unidos pode ter chegado ao fim do aperto monetário.

Na Bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,41%, aos 7.630,63 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,34%, aos 15.237,99 pontos; em Paris, o CAC 40 subiu 0,27%, aos 7.022,19 pontos; em Milão o FTSE MIB teve ganhos de 0,55%, aos 28.391,60 pontos; em Madri, o Ibex 35 subiu 0,63%, aos 9.291,10 pontos; e, em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,21%, aos 6.116,56 pontos. As cotações são preliminares.

O analista-chefe de mercado da CMC Markets, Michael Hewson, aponta que, pela manhã, as bolsas operaram mistas, mas o sentimento de risco melhorou levemente, conforme investidores reagiam à ausência de uma escalada de tensões durante o fim de semana e nessa segunda-feira, "embora possamos ter a certeza de que os investidores estão atentos aos acontecimentos no Oriente Médio", disse.

A atividade industrial dos Estados Unidos também deu impulso extra às bolsas europeias, visto que o dado desta segunda-feira veio mais atenuado do que o imaginado, o que parece ter sustentado a teoria de investidores de que a taxa de juros americana está no pico, ou que ao menos não haverá elevação nas próximas reuniões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deste ano.

Nesta segunda-feira, as ações da petroleira Shell atingiram patamar recorde, com alta de 1,08% na bolsa de Amsterdã, depois de o CEO da companhia ter anunciado que pretende direcionar mais investimentos às operações de petróleo e gás. Porém, as ações da BP não conseguiram se aproveitar do bom momento do setor e avançaram menos, tendo ganho de 0,42%, com investidores cautelosos enquanto a empresa continua à procura de um novo CEO após a saída de Bernard Looney, afirma o CMC Markets.

Na bolsa de Milão, os papéis da Telecom Italia despencaram 6,09%, após ela receber proposta do fundo americano KKR para comprar seu negócio de rede fixa NetCo. O teor da proposta não foi divulgado pela companhia italiana.

Já em Paris, a Casino, controladora do grupo GPA no Brasil, teve dia no vermelho e recuou 1,58% depois de fechar um acordo preliminar para vender participação no colombiano Grupo Éxito, por um total de US$ 556 milhões.