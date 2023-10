Reunião com Lula foi longa e com discussão sobre Oriente Médio e pauta do Congresso, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve extensa reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira, 16, em que discutiram assuntos variados como a questão do Oriente Médio e a pauta do Congresso. "Foi uma reunião longa, teve vários assuntos, se discutiu a questão do Oriente Médio, a pauta do Congresso. Foi uma reunião extensa", disse o ministro, ao retornar do Alvorada.

Questionado sobre mudanças no texto final que o Brasil deve apresentar ao Conselho de Segurança da ONU, presidido pelo País neste mês, em relação à guerra entre Israel e Hamas, Haddad disse que o chanceler Mauro Vieira é que falaria do assunto.

Sobre as pautas econômicas, Haddad lembrou que terá uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Barroso, sobre a ação de correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e que poderá dar mais esclarecimentos sobre o tema após esse encontro. Ele não respondeu se a Fazenda defende uma fórmula para a correção do fundo.

Haddad também disse que deve se encontrar com o relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), o que pode ocorrer ainda nesta segunda-feira.

Ele foi questionado sobre o pleito de governadores para que a União amplie os repasses para o Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR). "Não conheço ainda o texto do relator, vou conhecer nessa semana e vamos discutir. Não sei se o texto está pronto, talvez façamos uma reunião ainda hoje e devo conhecer o texto entre hoje e amanhã", disse.