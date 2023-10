Japão retira embargo sobre importação de aves vivas de Santa Catarina

O governo do Japão retirou a suspensão sobre a importação de aves vivas e ovos férteis de Santa Catarina, segundo atualização na plataforma de embargos e autorizações sanitárias do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do país (MAF). A suspensão temporária estava em vigor desde o dia 17 de julho, após a confirmação de caso de gripe aviária em uma ave de produção de subsistência no Estado.

Na ocasião da suspensão, o ministério japonês informou que a medida era para evitar a possível entrada da influenza aviária no país.

O levantamento do embargo ocorre após o envio de informações adicionais pelo Ministério da Agricultura do Brasil ao país e do encerramento do foco em Maracajá (SC).

Anteriormente, em 18 de agosto, o Japão já havia liberado a retomada das importações de carne de frango e ovos de Santa Catarina.

O Japão é o maior importador de produtos avícolas de Santa Catarina. No ano passado, as exportações de frango, ovos e seus subprodutos para o país asiático renderam ao Estado catarinense cerca de US$ 310,8 milhões, o equivalente a 14,75% da receita total das exportações desses produtos, segundo dados do governo de Santa Catarina.