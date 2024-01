O número de postos de trabalho abertos nos Estados Unidos recuou de 8,852 milhões em outubro (dado revisado nesta quarta-feira, 3, de 8,7 milhões antes informado) a 8,79 milhões em novembro do ano passado, informou o Departamento do Trabalho no relatório de abertura de vagas (Jolts). Analistas ouvidos pela FactSet previam 8,77 milhões.