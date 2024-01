A produção industrial da zona do euro caiu 0,3% em novembro ante outubro de 2023, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 15, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado veio exatamente em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. No confronto anual, a produção industrial do bloco sofreu contração de 6,8% em novembro. Neste caso, o consenso da FactSet era de queda menor, de 6,4%.