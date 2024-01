Taxas de juros rondam ajustes, com viés de alta à espera de reunião sobre reoneração

Os juros futuros estão perto dos ajustes, mas com viés de alta na manhã desta segunda-feira, 15, após terem caído na sexta-feira. As atenções nesta segunda estão na reunião entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar sobre a Medida Provisória (MP) da reoneração da folha de pagamentos, mas que só ocorre após o fechamento do mercado (18h).

A agenda do dia, sem condutores fortes para os negócios e com feriado nos Estados Unidos, tende a minguar a liquidez.

Às 9h08, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,070%, de 10,069%, e o para janeiro de 2027 marcava 9,790%, de 9,771% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 10,185%, de 10,159% no ajuste de sexta-feira.