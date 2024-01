Presidente do BCE esclarece que reafirma comentário sobre cortes de juros no verão europeu

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, esclareceu nesta quinta-feira, 25, que mantém as declarações feitas há algumas semanas de que os juros na zona do euro podem ser cortados a partir do verão local, que começa em meados de junho. Questionada sobre os comentários, ela evitou responder diretamente se isso descarta a possibilidade de o afrouxamento começar antes.

Durante coletiva de imprensa, Lagarde também ressaltou que os dados mais recentes de índices de gerentes de compras (PMI) na zona do euro sugere que a economia caminha para uma recuperação ao longo de 2024.