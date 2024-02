Se inflação mantiver trajetória de queda, próximo passo será corte de juros, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC de Portugal, Mário Centeno, afirmou que o próximo passo da política monetária será um corte de juros, caso a inflação mantenha nos próximos meses a atual trajetória de queda. Os comentários aconteceram na abertura do Fórum Banca, promovido pelo Jornal Económico, em Lisboa.

"Não sabemos quando vai acontecer, mas sabemos a direção da política monetária. Estou certo de que se este cenário se materializar e a inflação nos der esse espaço, podemos iniciar um ciclo de normalização das taxas", defendeu Centeno, segundo vídeo reproduzido pelo canal de televisão português RTP3.

De acordo com o dirigente, a redução deve aproximas os juros do seu nível neutro gradualmente, mantendo as condições financeiras restritivas por muitos meses conforme necessário para combater a inflação.