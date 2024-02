Valor não declarado de investimento em bitcoin no IRPF em 2023 chega a R$ 1,06 bi

A Receita Federal informou nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, ter identificado que 25.126 investidores em bitcoins não declararam o criptoativo na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do ano passado, totalizando R$ 1,06 bilhão. Segundo o Fisco, os dados foram coletados por meio de técnicas tradicionais e inteligência artificial.

O Estado de São Paulo concentra o maior número de pessoas que não declararam o investimento (8.635), seguido por Rio de Janeiro (2.912), Minas Gerais (2.078), Rio Grande do Sul (1.730) e Paraná (1.435).

O órgão, no entanto, ressalta que identificou não-declarantes do investimento em todas as unidades da federação, além de 181 residentes no exterior.

Com base nas declarações do IRPF entregues em 2023, a Receita identificou registros de 237.369 investidores em bitcoins, com um montante acumulado de R$ 20,5 bilhões.

Distribuição de não declarantes de bitcoin

UF Quantidade Valor (R$)

SP 8.635374.561.979

RJ 2.912 113.621.320

MG 2.07889.609.365

RS 1.730 78.723.762

PR 1.435 54.728.648

SC 1.330 58.285.736

BA 989 46.686.880

GO 748 31.397.675

DF 677 35.494.362

PE 589 23.099.965

ES 502 20.037.582

MT 452 17.793.251

CE 408 16.501.037

PA 386 13.712.906

MS 308 9.998.035

PB 292 11.504.880

AM 229 8.279.738

RN 227 8.528.940

MA 223 8.210.198

RO 186 8.890.040

AL 149 4.447.463

PI 114 3.612.880

SE 98 2.966.929

TO 95 4.487.632

AC 69 3.349.387

RR 47 1.209.179

AP 37 1.863.262

EXTERIOR 181 9.399.845

Total 25.126 1.061.002.875