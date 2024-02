Alckmin: Vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil são lições de vida de Abilio

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, lamentou sobre a morte do empresário Abilio Diniz, conhecido por ser o criador do Grupo Pão de Açúcar. "Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros", escreveu o político em sua conta de X (antigo Twitter).

Abilio morreu na noite deste domingo em decorrência de uma insuficiência respiratória. Ele já estava internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, há três semanas, segundo pessoas próximas.

"Sua vitalidade, dedicação ao trabalho e fé no Brasil formaram grandes lições de vida. Que seu exemplo continue a inspirar as próximas