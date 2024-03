Haddad diz estar 'otimista' e que BC aguardará junho para tomar decisão melhor sobre Selic

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está "otimista" em relação à possibilidade de cortes na Selic nos próximos meses, ainda que o Banco Central tenha evitado se comprometer com manter o ritmo de redução de 0,50 ponto porcentual da taxa básica de juros de junho em diante. "Eu acredito que ele resolveu aguardar junho para tomar uma decisão", disse Haddad nesta sexta-feira, 22, ao ser questionado sobre o comunicado mais recente do Comitê de Política Monetária do BC, o Copom, que sinaliza um corte de 0,50 ponto porcentual na Selic na reunião de maio, mas não nas reuniões seguintes.

E avaliou: "Ele não falou que vai aumentar para 0,75, nem que vai manter meio ponto, nem diminuir para 0,25. 'Eu vou tirar o plural para ter liberdade de tomar decisão à luz do que estiver acontecendo no mundo.' E eu sou otimista com relação ao que estará acontecendo no mundo até lá", disse o ministro.

Haddad repetiu que espera em meados deste ano o início de um ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos e na zona do euro, e que este cenário é baseado tanto no que o próprio mercado prevê quanto em conversas com as autoridades monetárias destas regiões.

"Se isso acontecer, desanuvia o ambiente econômico internacional. Como a nossa inflação está mais bem comportada do que a de nossos pares e até que a de alguns países desenvolvidos, não vejo razão para este ciclo não continuar", afirmou o ministro da Fazenda.