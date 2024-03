Caixa e Correios anunciam serviços compartilhados em todas as cidades até fim do ano

A Caixa Econômica Federal e os Correios anunciaram, nesta segunda-feira, 25, que o compartilhamento de suas estruturas, processos e serviços, em parceria divulgada neste mês, deve ser implementado em todos os municípios do Brasil até o fim do ano. De acordo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, todos os serviços da estatal estarão disponíveis nas agências dos Correios e vice-versa.

"Na minha visão, na velocidade que a gente trabalha, acho que até o fim do ano todas as cidades vão estar com esse serviço", disse Vieira em coletiva de imprensa nesta tarde, ao lado do presidente dos Correios, Fabiano Santos. "Até o final do ano, todos os serviços estarão disponíveis nas agências dos Correios e dos Correios, na Caixa."

De acordo com ele, a velocidade na implementação dos serviços compartilhados se dá porque não será necessária a realização de testes. Segundo Vieira, um dos serviços de mais difícil implementação é o pagamento em papel-moeda.

A Caixa e os Correios firmaram uma parceria de compartilhamento de suas estruturas, processos e serviços, facilitando o acesso da população a produtos financeiros e postais. A parceria vai ampliar o acesso a serviços relacionados a benefícios sociais como PIS, Seguro Desemprego, FGTS e Bolsa Família. Num primeiro momento, o foco será regiões desassistidas.

Com o atendimento compartilhado, os clientes da Caixa terão acesso a produtos e serviços bancários nas agências dos Correios. Pela rede lotérica, a Caixa oferece à população postagem e retirada de encomendas.

O primeiro atendimento do projeto piloto ocorreu no dia 12 de março, em uma unidade dos Correios de Peixe-Boi, no Pará. "Em um espaço destinado para o atendimento bancário, empregados da Caixa atenderam os clientes de forma remota", diz documento da Caixa divulgado à imprensa. A população, segundo a estatal, já pode contar com atendimento para desbloqueio e atualização cadastral da Caixa, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais, além de consultas e orientações sobre o abono de PIS, Seguro Desemprego, FGTS, INSS, dentre outros produtos e serviços.