Bolsas da Ásia fecham mistas, com chinesas impulsionadas por PMIs industriais

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/04/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, à medida que dados animadores de manufatura impulsionaram as ações chinesas e uma pesquisa desfavorável de confiança empresarial pesou nos negócios em Tóquio.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,19%, a 3.077,38 pontos, garantindo o melhor desempenho diário desde 29 de fevereiro, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,38%, a 1.789,25 pontos.

Os últimos PMIs industriais chineses vieram acima das expectativas. O oficial aumentou para 50,8 em março, apontando a primeira expansão na manufatura após cinco meses de contração, enquanto a leitura da S&P Global/Caixin subiu para 51,1 no mês passado, atingindo o maior patamar desde fevereiro de 2023.

Por outro lado, o Nikkei caiu 1,40% em Tóquio hoje, a 39.803,09 pontos, após a pesquisa Tankan do Banco do Japão (BoJ) mostrar que o sentimento dos grandes fabricantes do país se deteriorou pela primeira vez em quatro trimestres.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi ficou perto da estabilidade em Seul, com ligeira alta de 0,04%, a 2.747,86 pontos, e o Taiex caiu 0,36% em Taiwan, a 20.222,33 pontos.

Os mercados de Hong Kong e da Austrália, o principal da Oceania, não operaram hoje em função do feriado de Páscoa.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires