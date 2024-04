IPCA para 2024 segue em 3,75%, em 3,51% para 2025 e em 3,50% (2026 e 2027), diz Focus

A expectativa para a inflação deste ano ficou estável no Relatório de Mercado Focus do Banco Central (BC) divulgado nesta terça-feira, 2. A projeção de 2024 seguiu em 3,75%. Um mês antes, a mediana era de 3,76%. Para 2025, foco principal da política monetária, a projeção também permaneceu em 3,51%.

Considerando as 104 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou de 3,71% para 3,74%. Para 2025, a projeção passou de 3,53% para 3,54%, considerando 99 atualizações no período.

Para 2026, a projeção continuou em 3,50% pela 39ª semana consecutiva - seguindo a reancoragem apenas parcial destacada pelo BC após a manutenção da meta de inflação em 3,0% para este e os próximos anos. No horizonte mais longo, de 2027, a estimativa seguiu em 3,50%, como também está há 39 semanas.

As estimativas do Relatório de Mercado Focus continuam acima do centro da meta para a inflação, de 3,00%. O IPCA de 2023 ficou em 4,62%, abaixo do teto da meta (4,75%, para um centro de 3,25% no ano passado), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022.

O Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou em março projeção de 3,5% para o IPCA de 2024, igual à das reuniões anteriores, de dezembro e janeiro. Para 2025, também seguiu em 3,2%.