'Dieselgate': fraude com motores leva ex-chefe da Volkswagen ao tribunal

Julgamento adiado por anos

Winterkorn deveria ter comparecido ao Tribunal Regional de Braunschweig juntamente com outros quatro ex-executivos e engenheiros da VW em 2021. No entanto, devido a uma série de cirurgias pelas quais estava passando na época, ele foi submetido a um julgamento separado.

O ex-diretor executivo é acusado de fraude comercial, manipulação do mercado de ações ao não revelar as informações necessárias aos investidores e de fazer declarações falsas perante uma comissão parlamentar de inquérito em 2017. Se for condenado, ele pode pegar até 10 anos de prisão.

As sessões do tribunal estão agendadas até setembro de 2025. Somente a acusação de fraude se estende por 692 páginas, incluindo os outros quatro réus, enquanto o arquivo do caso consiste em 300 volumes com 75 mil páginas de documentos de apoio.

Graves consequências para o setor

O Dieselgate teve graves consequências tanto para a empresa quanto para o setor automotivo. Cerca de 9 milhões de veículos foram afetados pelo escândalo, custando aos compradores centenas de milhões de euros e levando a VW à pior crise da história da empresa.