'Fizemos ajuste fiscal em cima de quem não pagava imposto', diz Haddad

Medida evitou prejuízo ao crescimento econômico, diz Haddad. Para o ministro, a decisão de centralizar o ajuste nos grupos que recebiam benefícios fiscais evita uma retração do PIB (Produto Interno Bruto). "Quando você faz o ajuste sobre os mais pobres, você derruba o consumo e o investimento", avaliou ele.

Ministro comemorou desempenho da atividade econômica. Ele entende que o atual momento positivo como reflexo das políticas de ajuste das contas públicas. "O Brasil está crescendo com baixa inflação, nós somos o segundo país do mundo que mais cresceu no segundo trimestre de 2024", destacou. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB brasileiro avançou 1,4% no segundo trimestre, ante os três meses anteriores. Na comparação anual, a alta foi de 3,3%.

PIB nacional aumentará ao menos 2,5% em 2024, garante o ministro. Ao destacar a projeção de crescimento do FMI (Fundo Monetário Internacional), Haddad afirmou que não pode ter uma projeção menos otimista. "É daí para mais. O Brasil não tem razões para crescer menos do que a média mundial, que tem sido em torno de 3%", reforça ele, que também projeta avanço de 2,6% do PIB em 2025.

Brasil caminha para recuperar o grau de investimento, avalia Haddad. Ele destacou que as principais agências de classificação de risco elevaram a nota de crédito do Brasil após a posse do presidente Lula e a aprovação do arcabouço fiscal. "Elas continuarão aumentando a nossa nota de crédito e o Brasil tem todas as condições de voltar a ter grau de investimento", destacou.

Reforma da Previdência

Haddad recacha a possibilidade de uma mudança geral no sistema de aposentadorias. A discussão, que ganha força com o envelhecimento populacional, é descartada pelo ministro da Fazenda. "O que tem no Congresso Nacional, já aprovada pelo Senado, é uma reforma que estende a reforma dos regimes especiais para estados e municípios", diz. Para ele, trata-se de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que põe ordem nas contas municipais.