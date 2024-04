Reestruturação de dívida será um dos grandes focos das reuniões de Primavera, diz líder do FMI

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que os processos de recuperação de dívida dos países serão um dos grandes focos das reuniões de Primavera, que acontecem na próxima semana, em Washington DC, nos Estados Unidos. Segundo ela, as reservas orçamentais estão esgotadas e os níveis de dívida na maioria das economias são "muito elevados".

"Os juros altos estão aumentando o custo dos serviços de dívida nas economias avançadas, mas a situação é mais dolorosa nos países de baixos rendimentos", disse Georgieva, em evento do think thank Atlantic Council, na manhã desta quinta-feira.

De acordo com ela, o horizonte de pouso suave nas economias e mercados de trabalho fortes configuram no melhor momento para endereçar a questão fiscal nas economias. "Para alguns países, o adiamento simplesmente não é uma opção, a consolidação fiscal deve começar agora para evitar cair em uma situação difícil", alertou.

Por outro lado, países que já se encontram em uma situação difícil devem partir para a reestruturação de suas dívidas, conforme Georgieva.

Como exemplo, ela citou a Zâmbia, que acaba de concluir as negociações com os seus credores. Mas, ponderou, há muitos países que precisam caminhar nesta direção.

"Está será uma grande parte das discussões durante as nossas Reuniões de Primavera. E Nosso objetivo é obter mais clareza no tratamento entre diferentes grupos de credores e estabelecer prazos claros e previsíveis para reestruturações de dívidas", disse ela, ao comentar sobre a nova mesa redonda global sobre a dívida soberana, que será realizada em paralelo às Reuniões de Primavera do Fundo.