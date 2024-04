Argentina: inflação ao consumidor sobe 11% em março, com alta anual de 287,9%

O índice de preços ao consumidor da Argentina avançou 11,0% em março, na comparação com fevereiro, informou nesta sexta-feira, 12, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Na comparação anual, houve avanço de 287,9%.

Na leitura mensal, a inflação no país foi puxada pelos custos com educação, de longe o maior avanço, de 52,7%. Em seguida aparecem comunicação (15,9%) e outros itens, como gastos com moradia, transportes, bebidas alcoólicas e tabaco e saúde.

No acumulado de janeiro a março, a inflação ao consumidor no país está em 51,6%.