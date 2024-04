Bijos: Negociações com servidores ainda estão em curso e não há parâmetros definidos

O secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, evitou dar novas informações a respeito do espaço no orçamento para conceder reajustes salariais aos servidores públicos. "As negociações ainda se encontram em curso. Não há valores ainda definidos", disse, durante entrevista coletiva realizada neste momento.

O que consta por ora, segundo ele, é apenas um cenário que, no agregado, é compatível com anúncios feitos pelo Ministério da Gestão, mas não há nenhum parâmetro definido. Ele salientou que a definição de valores para esses reajustes terá de constar no projeto de Orçamento, que precisa ser entregue até 31 de agosto. Bijos comentou, porém, que as despesas com pessoal no PLDO comportam as necessidades informadas pelo Ministério da Gestão - mas mais uma vez sem citar valores.

"Como as negociações estão em curso, não podemos dizer de quanto para quanto. A dinâmica disso se dará apenas consultando o MGI", considerou.