Lula faz nova reunião sobre crédito depois de adiar lançamento de medida

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza nesse momento uma nova reunião sobre crédito, depois de adiar o lançamento de medidas para o setor que estava previsto para esta segunda-feira.

O compromisso foi incluído no período da tarde desta segunda-feira na agenda pública do petista.

Estão com Lula, de acordo com o registro oficial: Dario Durigan (secretário-executivo da Fazenda), Tarciana Medeiros (presidente do Banco do Brasil), Carlos Vieira (presidente da Caixa Econômica Federal) e Décio Lima (diretor-presidente do Sebrae).

O governo federal prepara um pacote de medidas voltadas ao microcrédito e um programa de renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas - uma espécie de Desenrola para esses segmentos -, entre outras ações.