PLDO mostra economia potencial com Previdência e Proagro de R$ 37,3 bi em 4 anos

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025 traz, pela primeira vez, um anexo para tratar de revisão de gastos, uma frente liderada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. O documento listou duas ações para opções de melhoria e economia potencial: benefícios previdenciários e o Proagro. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A projeção aponta expectativa de economia de R$ 37,3 bilhões com revisões nas duas ações entre 2025 e 2028.

Para a ação de revisão de benefícios previdenciários, a estimativa é de economia potencial de R$ 28,6 bilhões em quatro anos.

Para 2025, a expectativa é de economia potencial de R$ 7,2 bilhões, mesma cifra estimada para 2026. Em 2027, a economia potencial é de R$ 7,1 bilhões, enquanto para 2028 o número é de R$ 7,0 bilhões.

Já com o Proagro, a economia potencial em quatro anos é estimada em R$ 8,7 bilhões em quatro anos. Para 2025, a projeção aponta economia de R$ 2 bilhões. Em 2026, o ganho potencial é de R$ 2,1 bilhões. Em 2027, a estimativa é de R$ 2,2 bilhões poupados e em 2028, o montante é projetado em R$ 2,3 bilhões.