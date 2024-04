Bostic, do Fed, diz que autoridade não poderá reduzir as taxas até o final deste ano

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a autoridade não poderá reduzir as taxas de juros até o final deste ano. Em evento da Aliança da Grande Fort Lauderdale, o dirigente apontou que a inflação segue mais alta do que o normal nos Estados Unidos, e que continuará caindo nos próximos dois anos. Por sua vez, o caminho para a meta de 2% deve ser mais lento do que pessoas esperam, incluindo algumas novas altas, avalia.

Segundo Bostic, a economia está produzindo muitos empregos, e o dirigente está em situação confortável na sua postura restritiva. Para o dirigente, o PIB americano deve seguir crescendo, e ele não tem uma recessão no seu panorama.

Outro ponto destacado foi o de que os salários estão subindo mais rápido que a inflação no país.