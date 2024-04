IBM lucra mais no 1º trimestre, mas receita decepciona

A IBM registrou lucro líquido de US$ 1,61 bilhão no primeiro trimestre, um crescimento de 25% na comparação com igual período de 2023, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira. O resultado equivale a um ganho de US$ 1,68 por ação em termos ajustados, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 1,60.

A receita da empresa subiu 1% na base comparativa em questão, a US$ 14,47 bilhões. Neste caso, o número veio aquém da projeção do mercado, que era de US$ 14,53 bilhões.

Separadamente, a IBM também anunciou o fechamento de acordo que prevê a compra da companhia de software na nuvem HashiCorp por US$ 6,4 bilhões.

Às 17h20 (de Brasília), a ação da IBM recuava 5,82% no after hours de Nova York.