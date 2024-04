Questão de pessoal e remuneratória no BC é bastante legítima, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quarta-feira, 24, que a remuneração dos servidores da autarquia é uma questão "bastante legítima." Segundo ele, a autoridade monetária precisa de orçamento para fazer investimentos, por exemplo, no Pix.

"O tema do orçamento do BC é complexo, porque a tecnologia foi mudando e cada vez menos você precisa de dinheiro para imprimir moeda, e cada vez mais vai precisar de dinheiro para investir no Pix", disse Galípolo, durante um evento organizado pela Upload Ventures, em São Paulo.

Ele acrescentou que há uma necessidade de investimentos e de "equacionar" a questão de pessoal e remuneração na autarquia.

"O Banco Central ficou cinco anos sem qualquer tipo de reajuste salarial para a equipe, que é essa equipe que desenvolveu uma série de inovações", afirmou Galípolo.

O diretor completou que essa questão afeta o cronograma de entregas do BC.