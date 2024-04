Leilão de US$ 44 bi em T-notes de 7 anos tem retorno de 4,716% e demanda abaixo da média nos EUA

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que um leilão de US$ 44 bilhões em T-notes (Notas do Tesouro dos EUA) de 7 anos registrou yield de 4,716%. A taxa bid-to-cover, indicativo da demanda, ficou em 2,48 vezes, abaixo da média recente de 2,57 vezes, segundo o BMO Capital.

As ofertas indiretas, que representam a demanda externa, levaram 65,1% do montante ofertado (ante 67,8% na média recente), enquanto as diretas levaram 21,0% (de 17,1% na média recente). Já os dealers levaram 13,9% do montante ofertado, de média recente de 15,1%.