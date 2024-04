Criptomoedas: bitcoin cai, recuando dos níveis atingidos logo após halving

O bitcoin se desvalorizou nesta tarde, a US$ 63 mil. A criptomoeda oscila há três sessões em torno desse nível, abaixo dos US$ 66 mil vistos nos primeiros dias após o halving, na sexta-feira passada, 19.

Às 16h34 (de Brasília), o bitcoin era negociado em baixa de 1,05%, em US$ 63.991,23, (R$ 327.231,95) enquanto o ethereum tinha ganho de 1,19%, em US$ 3.148,29 (R$ 16.099,41).

CEO do Seven Seas Capital, Sunad Raghupathi escreveu que o bitcoin aparenta estar em uma fase de consolidação. "Acho que as pessoas ficaram um pouco entusiasmadas demais com a grande aceleração imediatamente após o halving. Mas se você olhar para os ciclos passados, o mercado de ativos digitais tende a se consolidar por alguns meses antes de haver uma nova grande alta. Espero que algo assim aconteça, com o mercado experimentando uma atividade limitada até, possivelmente, meados do fim do verão (no hemisfério norte)", comentou Raghupathi.

*Com informações da Dow Jones Newswires