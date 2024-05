Campos Neto diz que não vai interferir ou fazer sugestão na sucessão do BC

A oito meses de terminar o mandato, o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira (30) que não vai interferir nem dar indicações no processo de sucessão do comando da autarquia.

Mais uma vez, ele expressou o compromisso de contribuir para uma transição suave, considerando ser ruim quando um governo em fim de mandato não compartilha informações com outro que vai assumir.

"Quero fazer uma transição suave, do mesmo jeito que o Ilan Goldfajn, antecessor de Campos Neto fez comigo", disse em entrevista à CNN Brasil, comandada pelo jornalista William Waack. "Eu me comprometi a fazer isso. Não quero interferir nem dar nenhum tipo de sugestão de quem vai ser o sucessor. Quero fazer uma transição suave e tentar ajudar o máximo possível", reiterou.