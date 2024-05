Índice de inadimplentes sobe no 1º tri, mas tem 8ª queda mensal seguida no País, diz Boa Vista

O número de registros de inadimplentes no Brasil encerrou o primeiro trimestre do ano com alta de 4,5% na comparação com o mesmo período de 2023, conforme dados da Boa Vista, obtidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Na métrica mensal, porém, o indicador recuou 0,46% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, somando a oitava queda consecutiva.

Na série de dados originais, pela variação acumulada em 12 meses, o indicador desacelerou o ritmo de crescimento de 3,0% em fevereiro para 2,1% em março de 2024.

"Este foi o oitavo recuo consecutivo no indicador, algo que já era esperado em função da melhora que tem sido observada mês a mês nos fatores condicionantes, com destaque para os números de emprego", avalia o economista da Boa Vista, Flávio Calife.

O Indicador de Recuperação de Crédito da Boa Vista registrou alta de 11,83% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Na métrica mensal dessazonalizada, o indicador apontou expansão de 0,46% em março e, na análise acumulada em 12 meses, passou de 20,6% em fevereiro para 19,7% em março.

"A recuperação de crédito tem apresentado forte evolução nos últimos meses, impulsionada pela melhora das condições financeiras do consumidor, com aumento na renda real e redução do endividamento, além das renegociações de dívidas proporcionadas pelo programa Desenrola", acrescenta Calife.