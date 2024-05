Tentativas de fraudes no e-commerce brasileiro tiveram queda em 2023, diz estudo

A média de tentativas de fraudes no e-commerce brasileiro caiu de forma expressiva em 2023, conforme revelado pelo Raio-X da Fraude 2024, um estudo elaborado pela Equifax/Boa Vista.

Segundo o levantamento, o porcentual de tentativas de fraude passou de 5,77% em 2022 para 4,09% em 2023, o que representa uma retração de 29,11%.

"Esses percentuais são importantes porque mostram um avanço no combate à fraude nas transações feitas por e-commerces", apontou o superintendente de Antifraude da Equifax/Boa Vista, Pedro Tavares.

No entanto, conforme Tavares, 4,09% ainda representa uma média de tentativas de fraudes "muito elevada e indica o quanto as empresas que fazem vendas online precisam estar atentas e prevenidas para combater e, com isso, minimizar as ações dos criminosos".