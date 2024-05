BC do Peru corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 5,75%

O Banco Central do Peru decidiu reduzir sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 5,75%, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 9. A instituição ressalta que "futuros ajustes na taxa de referência estarão condicionados à nova informação sobre a inflação e seus determinantes", sem se comprometer com mais reduções adiante, apesar de manter o mesmo ritmo de redução do mês anterior.

A inflação de abril apontou reversão nos efeitos de choque de oferta de alguns alimentos. Na leitura anual, a inflação desacelerou de uma alta de 3,0% em março para 2,4% no país, dentro da faixa da meta. Já o núcleo, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, reduziu levemente de 3,1% a 3,0% no período, ficando no limite superior da meta de inflação.

O BC do Peru espera que a inflação continue desacelerando gradualmente ao longo de 2024 e opere no centro da faixa estipulada como meta nos próximos meses. "O Conselho reafirma seu compromisso de adotar as medidas necessárias para manter a inflação dentro da meta", reiterou.

Já os indicadores de expectativa da atividade econômica mostraram "ligeira deterioração", conforme o comunicado. Em publicação separada, dados do Instituto Nacional de Estatística e Informática (Inei) do Peru apontaram hoje aumento de 1,5% na pobreza monetária do país em 2023, representando 29% da população (cerca de 10 milhões de pessoas) em situação de pobreza.

*Com informações da Associated Press