Bolsas da Europa se estabilizam antes de decisão do BoE; Madri destoa com tombo do BBVA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 09/05/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única e perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, fazendo uma pausa depois de acumularem ganhos nos três últimos pregões, enquanto investidores aguardam decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE). Destoando, o mercado acionário de Madri recua com mais força, após o banco espanhol BBVA formalizar uma proposta pelo Sabadell.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,17%, a 514,91 pontos.

Mais cedo, o BBVA anunciou uma oferta hostil em nova tentativa de comprar o Sabadell, embora sua proposta inicial já tivesse sido rejeitada. No horário acima, a ação do BBVA tombava cerca de 6% em Madri, enquanto a do Sabadell avançava mais de 3%.

Também na Espanha, a Telefónica divulgou balanço melhor do que o esperado, mas sua ação oscilava em torno da estabilidade. Analista da Renta 4, Iván San Félix Carbajo aponta em comentário que a Telefónica surpreendeu positivamente nos mercados espanhol, alemão e brasileiro, mas teve desempenho mais fraco em outras partes da América Latina.

Logo mais, às 8h (de Brasília), o BoE anuncia decisão de juros. A expectativa é que o BC inglês deixe sua taxa básica inalterada pela sexta vez consecutiva, em 5,25%, mas comece a preparar o terreno para um eventual corte, mais adiante.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Madri tinha queda mais expressiva, de 1,17%, mas os demais índices acionários europeus exibiam variações modestas. O de Londres subia 0,02%, enquanto o de Paris recuava 0,13%, o de Frankfurt avançava 0,28%, o de Milão cedia 0,19% e o de Lisboa se mantinha estável.

*Com informações da Dow Jones Newswires