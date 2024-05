Anglo American diz que a oferta revisada de US$ 42,6 bi da BHP ainda a subvaloriza

A Anglo American afirmou nesta segunda-feira, 13, que a oferta revisada de US$ 42,6 bilhões da BHP ainda "subvaloriza significativamente a empresa e suas perspectivas futuras", além de contemplar uma estrutura complexa, incerta, com riscos de execução e, por tanto, não atraente para os investidores. Em nota, a mineradora listada em Londres informou que rejeitou a proposta novamente e recomendou que os investidores não tomem nenhuma iniciativa em relação ao assunto por enquanto. A Anglo American assegurou que está "confiante" em sua estratégia para se manter independente e disse que fornecerá atualizações detalhadas na terça-feira, 14 de maio.

A Anglo American critica principalmente o ponto da proposta que exige a cisão de duas unidades subsidiárias: a Anglo American Platinum e a Kumba Iron Ore.

Segundo a mineradora, seria demorado obter as aprovações para a separação, com impactos para o valor final distribuído para os acionistas.

Atualmente, ambas as empresas tem um valor de mercado de US$ 15 bilhões, correspondendo 34% da proposta total da BHP, conforme o comunicado.

A BHP tem até 22 de maio para fazer uma oferta formal pela Anglo ou desistir, de acordo com as regras de aquisição do Reino Unido. Após a notícia, a ação da Anglo American passou a cair e fechou em queda de 2,06% em Londres.

*Com informações da Dow Jones Newswires