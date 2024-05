Ministério do Comércio chinês critica novas tarifas dos EUA e alerta sobre impactos bilaterais

O Ministério do Comércio da China criticou as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos e alertou sobre impactos nas relações bilaterais, em comunicado divulgado nesta terça-feira, 14. De acordo com o órgão, a decisão é uma "típica manipulação política" e abusou do processo de revisão de tarifas da Seção 301, além de descumprir regras internacionais da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"A China expressa grande insatisfação com essa decisão", afirmou o ministério. "Isso afetará seriamente a atmosfera de cooperação bilateral. Os Estados Unidos devem corrigir imediatamente este erro e cancelar as tarifas adicionais impostas sobre a China."

O Ministério do Comércio chinês alega que a expansão de tarifas viola o comprometimento do presidente norte-americano Joe Biden de não tentar prejudicar o desenvolvimento da China ou quebrar ligações com o país.

O comunicado lembra que a China já estava insatisfeita com a composição original das tarifas da Seção 301, que envolvia uma série de bens e minérios chineses. "Ao invés de corrigir a situação, os EUA insistem em agir a sua maneira e repetir os erros", criticou, acrescentando que a China tomará medidas "resolutas" para se opor às tarifas e defender seus "direitos e interesses".