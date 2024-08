Dias Toffoli diz que reforma tributária vai gerar judicialização

Em discurso no início do evento, o ministro reforçou as críticas ao modelo de reforma tributária no País. "Quanto mais texto na Constituição, mais judicialização", reforçou.

De acordo com Toffoli, o ideal de uma reforma tributária era enxugar a Constituição, estabelecer critérios de premissas, de divisão da federação, das competências, mas não colocar tanto texto. "Fizeram tudo o contrário. E aí não tem como não ter judicialização."