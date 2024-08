Mercado volta a ver cenário mais provável de corte de 100 pb nos juros dos EUA este ano

A probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros em 100 pontos-base (pb) em 2024 voltou a ser majoritária na manhã desta sexta-feira, 16, de acordo com o monitoramento do CME Group. Agora, a chance é de 43,3% para que as taxas terminem o ano na faixa entre 4,25 a 4,50%. A chance de um corte menor, de 75 pontos-base, é de 39,4%.

Para a reunião de setembro, foi registrado leve aumento na probabilidade de corte de 50 ponto-base, que agora está em 27,5%. Mesmo assim, a visão majoritária ainda é para uma redução mínima, de 25 pb, que tem 72,5% de chance.

As apostas por um corte de juros maior acompanharam a divulgação do dado de construções de moradias iniciadas nos EUA, que caiu bem acima da expectativa do mercado e lançou dúvidas, outra vez, sobre a força da economia norte- americana.