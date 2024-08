Taxa de desemprego juvenil na China salta para 17,1% em julho, após quedas recentes

A taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos na China - excluindo-se os matriculados em escolas - saltou para 17,1% em julho, ante 13,2% em junho, depois de cair por três meses seguidos, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 16.

O aumento veio em linha com números divulgados nesta semana que mostraram alta na taxa chinesa de desemprego urbano, de 5% em junho para 5,2% em julho.

A piora do desemprego juvenil ocorre em um momento em que milhões de recém-formados entram no mercado de trabalho durante o verão chinês e vem também após uma série de indicadores mostrar que a segunda maior economia do mundo está tendo dificuldades de crescer com mais ímpeto. Fonte: Dow Jones Newswires.