3R Petroleum registra produção média diária de 54.911 BOE em julho, alta mensal de 6%

A 3R Petroleum informou na noite de sexta, 16, que, em julho de 2024, a produção média diária consolidada dos nove polos que opera totalizou 54.911 barris de óleo equivalente (boe), alta de 6% na comparação com junho. Os dados são preliminares e não auditados, segundo a companhia.

Do total, a parcela referente à produção diária de óleo no mês passado foi de 44.602 boe, avanço de 8,10% em relação à junho, e à produção de gás foi de 10.309 boe, queda de 2,13% na comparação mensal.

A 3R é operadora dos Polos Potiguar, Macau, Areia Branca, Fazenda Belém, Rio Ventura, Recôncavo, Peroá, Papa Terra e Atlanta, e detém participação de 35% no Polo Pescada e 45% no Campo de Manati, sendo estes operados pela Petrobras.

Atlanta

Segundo a 3R, a produção do FPSO Petrojarl foi retomada em 26 de julho após conclusão de manutenção que faculta a extensão de operação da plataforma até o quarto trimestre de 2024. Desde então, a produção média diária se encontra acima dos 20 mil barris de óleo. No FPSO Atlanta foram concluídas todas as conexões do sistema submarino e linhas previstas para o primeiro óleo e encontram-se em andamento as atividades de adaptações determinadas pelos órgãos reguladores, testes e comissionamento finais na plataforma. Nas próximas semanas, será iniciada a campanha de instalação do segundo módulo de bombeio multifásico e conexão dos demais poços que contribuirão para o crescimento da produção do FPSO Atlanta, conforme previsto no planejamento operacional da companhia.

Papa Terra

Já a operação de Papa Terra foi paralisada no dia 27 de julho para intervenção programada em diversos sistemas do FPSO, com previsão de retomada da produção ainda no mês de agosto. A produção média diária total do campo em julho foi superior a 17 mil barris de óleo até a parada programada. Adicionalmente, foi concluída a troca de bomba do poço PPT-50, que contribuirá com a produção do ativo após a conclusão da campanha de intervenção, somando 7 poços produtores.

Parque das Conchas

A Enauta celebrou contrato para aquisição da participação de 23% detida pela QatarEnergy Brasil Ltda, com data efetiva de julho 2023, na Bacia de Campos. A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes. A produção média do ativo em 2024 correspondente à participação adquirida foi de 6,1 mil barris de óleo equivalente por dia.