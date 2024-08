Dados recentes ampliaram confiança de que inflação caminha sustentadamente à meta, diz Fed

Em relação à perspectiva de inflação, os participantes do último encontro de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) julgaram que dados recentes aumentaram a confiança de que a inflação estava se movendo de forma sustentável em direção à meta de 2%, segundo a ata da reunião de 30 e 31 de julho divulgada nesta quarta-feira.

"Quase todos os participantes observaram que os fatores que contribuíram para a desinflação recente, provavelmente, continuariam a exercer pressão para baixo sobre a inflação nos próximos meses. Esses fatores incluíam um declínio contínuo do poder de precificação, crescimento econômico moderado e diminuição do excesso de poupança familiar acumulado durante a pandemia", relata o documento.

"Muitos participantes notaram que a moderação do crescimento dos custos trabalhistas à medida que as condições do mercado de trabalho se reequilibravam continuaria a contribuir para a desinflação, particularmente, dos preços dos principais serviços" não relacionados à habitação.

Os participantes também observaram que as expectativas de inflação de longo prazo permaneciam bem ancoradas, revela a ata.