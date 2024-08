Morre ex-presidente da TIM no Brasil Mário César Pereira de Araújo

A empresa anunciou ainda que dará o nome de Mário César à sala do conselho como forma de homenageá-lo.

O atual presidente da TIM, Alberto Griselli, publicou uma nota nas redes sociais relembrando o legado do empresário e ex-colega de trabalho: "Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Mario Cesar Pereira de Araujo. Tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado por muitos anos, e a sua liderança sempre foi inspiradora, genuína e preocupada com as pessoas. Hoje, à frente da grande empresa que ele criou, sinto ainda maior a reverência ao seu legado como pessoa e executivo. Descanse em paz."