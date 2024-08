Guilherme Mello: Emgea tem capital razoável e pode mostrar o caminho das pedras

O Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que a Emgea pode atuar como uma indutora do mercado de crédito imobiliário, mas contando também com a participação dos agentes de mercado.

"A Emgea tem um capital razoável e pode mostrar o caminho das pedras. Pode atuar como incentivadora, fomentadora desse mercado, mas não sozinha. Esperamos que o setor privado entre nesse processo", afirmou, em palestra durante o Abecip Summit.

O evento discutiu quais são as alternativas para ampliar a oferta de recursos para abastecer os financiamentos habitacionais, o que abrange a possibilidade de venda de carteira de recebíveis dos bancos no mercado secundário - justamente onde a Emgea deve vir a atuar.

Mello afirmou que a maior dificuldade para ampliação do funding no Brasil é a taxa de juros elevada. "Com a maior taxa real do mundo vai haver dificuldade de viabilizar setores que dependem de crédito. Nosso esforço é para construir um horizonte de política macroeconômica que crie crescimento sustentável", declarou.