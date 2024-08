Bolsas da Europa fecham sem direção única em dia de liquidez limitada por feriado em Londres

As bolsas da Europa fecharam com desempenhos distintos nesta segunda-feira, 26, após dado de sentimento empresarial na Alemanha e tensões no Oriente Médio dosarem o otimismo com a perspectivas de cortes de juros nos Estados Unidos. Paris subiu, Frankfurt encerrou o pregão estável e Milão cedeu. O mercado de Londres não funcionou em razão de um feriado.

Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,18%, encerrando em 7.590,37 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com variação negativa de 0,06%, a 18.621,76 pontos. As cotações são preliminares.

O índice Ifo de sentimento das empresas alemãs caiu em agosto, ainda que menos do que o esperado. Mesmo assim, o indicador é mais um sinal de que a maior economia europeia enfrenta um quadro de "estagnação sem fim", na visão do ING. "Ainda não há recuperação à vista", alerta o banco, em relatório.

O quadro geopolítico inseriu outro vetor de cautela aos negócios após um final de semana marcado por ataques mútuos entre Israel e o Hezbollah. Na Ucrânia, a Rússia lançou uma ofensiva contra a infraestrutura de energia nesta segunda. O cenário trouxe correção do rali da última sexta-feira, quando o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, sinalizou que "chegou a hora" de cortar juros.

Em Paris, as ações da TotalEnergies se destacaram ao subirem 1,22% em dia de avanço de mais de 2% dos futuros de petróleo.

As ações da Volkswagen caíram 0,19% a 96,82 euros em Frankfurt. O RBC Capital manteve a recomendação performance acima de pares para os papéis da montadora, mas reduziu o preço alvo de 137 euros a 131 euros. A Volkswagen caminha para um bom segundo semestre do ano graças ao mix mais favorável de vendas impulsionado por novos lançamentos e maior disponibilidade de modelos Adi, mas a Porsche deve pesar nos resultados, segundo o RBC.

Nos demais mercados europeus, o Ibex 35, de Madri, caiu 0,02%, aos 11.274,70 pontos. As ações da Merlin Properties avançaram 1,81% em dia de ganhos em outras empresas ligadas a infraestrutura e ao setor imobiliário.

O FTSE MIB, de Milão, terminou com baixa de 0,13%, aos 33.604,80 pontos. O PSI 20, de Lisboa, terminou com ganho de 0,26%, aos 6.715,81 pontos. As cotações são preliminares.