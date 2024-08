Presidente do BC chinês minimiza preocupações com riscos financeiros

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, afirmou que os riscos financeiros nas principais áreas do país estão sendo resolvidos de maneira ordenada, em entrevista para à China Central Television, exibida no fim de semana.

O dirigente também comentou sobre os esforços de Pequim para conter os possíveis prejuízos decorrentes das crescentes dívidas chinesas.

Segundo ele, o número de dívidas de veículos de financiamento continuam em queda, e a maioria das dívidas vencidas que pertencem a essas instituições foram renovadas, reestruturadas e substituídas.

"O atual número de bancos pequenos e médios de alto risco caiu quase pela metade em comparação com o pico", explicou Pan Gongsheng. Fonte: Dow Jones Newswires