BC: Ilan Goldfajn parabeniza Galípolo e diz ter certeza da continuidade do trabalho fundamental

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, felicitou o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, pela sua indicação para chefiar a instituição a partir de 2025. Em nota, Goldfajn diz ter certeza da continuidade do trabalho fundamental da autoridade monetária.

"Felicito a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central do Brasil. Tenho certeza da continuidade do trabalho fundamental do BC, instituição chave para a estabilidade econômica e a base para o crescimento sustentável do País. Sigamos trabalhando na boa parceria do BID com o BCB", disse em nota à imprensa.

Especulada havia cerca de um ano, a indicação de Galípolo foi confirmada hoje à tarde pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em pronunciamento convocado às pressas no Palácio do Planalto. Haddad e Galípolo se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro não constava nas agendas oficiais.