Azul diz em comunicado que fez novo plano estratégico para melhora da estrutura de capital

A Azul informou nesta quinta-feira, 29, que desenvolveu um novo plano estratégico para melhorar sua estrutura de capital e liquidez, em resposta aos desafios econômicos atuais que vinha enfrentando. Essa declaração foi feita após reportagens sugerirem que a Azul poderia estar considerando uma oferta de ações e a busca por proteção contra credores nos EUA, através do Chapter 11. A empresa diz que as notícias foram mal-interpretadas.

Em fato relevante divulgado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que está em negociações com seus principais stakeholders para otimizar a estrutura de equity, seguindo o plano de otimização de capital do ano passado. "Os stakeholders estão demonstrando apoio e as negociações estão avançando na direção de melhores resultados para todas as partes. Como temos demonstrado consistentemente, a Azul sempre favorece soluções amigáveis e comerciais que maximizam valor para todos os seus stakeholders", afirma.

A Azul informou ainda que possui a capacidade adicional de captação de recursos, utilizando a Azul Cargo como garantia primária, de até US$ 800 milhões, além de outras fontes de liquidez, lembrando que recentemente o Congresso brasileiro aprovou uma lei que facilita o acesso das companhias aéreas a linhas de crédito com apoio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

A empresa ainda informou que está mantendo diálogos com o Grupo Abra, acionista controlador da Gol, sobre possíveis parcerias ou fusões com a companhia, mas que até o presente momento não há nenhum acordo firmado.