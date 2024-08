Nos Estados Unidos, PCE sobe a ritmo anualizado de 2,5% no 2º trimestre, mostra 2ª leitura

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu ao ritmo anualizado de 2,5% no segundo trimestre, perdendo força depois de avançar 3,4% no primeiro trimestre, de acordo com a segunda leitura do dado, divulgada nesta quinta-feira, 29, pelo Departamento de Comércio do país.

O resultado veio abaixo da primeira leitura, que apontava alta de 2,6% no período, mas veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam avanço de 2,3%.

Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, aumentou 2,8% entre abril e junho, desacelerando também ante o ganho de 3,7% do trimestre anterior.

O número foi revisado em relação a alta de 2,9% na primeira leitura.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central dos EUA.