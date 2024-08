Superintendência do Cade aprova aquisição de parte do capital da Oi por grupos credores

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de participação no capital da Oi - em recuperação judicial - por grupos credores da companhia: Pacific Investment Management Company (PIMCO), SC Lowy Primary Investments e Ashmore Investment Advisors.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o processo no Cade, a operação se insere no contexto do segundo processo de recuperação judicial do Grupo Oi.

"Em função dessa capitalização, PIMCO, SC Lowy e Ashmore passarão a deter, individualmente, participação superior a 5% do capital social da Oi S.A.

Os demais credores que aderiram à Opção de Reestruturação I deterão participação inferior a esse patamar, razão pela qual não foram mencionados na presente notificação", detalha o processo.